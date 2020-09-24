Абакан, , 10:57 — REGNUM В Хакасии за восемь месяцев с начала года в центр занятости за содействием в поиске работы обратились около 26 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, работодатели заявили о 5,7 тыс. свободных рабочих мест.

В число наиболее востребованных в республике профессий вошли водитель автомобиля, механик, каменщик, электрогазосварщик.

«Устойчивым спросом пользуются учителя, бетонщики, штукатуры, машинисты бульдозера и экскаватора, повара. По-прежнему остается острой нехватка врачей и среднего медицинского персонала», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, к настоящему времени на учёте в качестве официальных безработных числится 13,5 тыс. человек, что в три раза больше показателей сентября 2019 года.

Читайте также: Число официальных безработных в Хакасии за год утроилось