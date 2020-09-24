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Андрей Ховратов Фото Андрея Ховратоваl

Есть ли перспективы у сетевого маркетинга (MLM) в условиях кризиса? Способен ли MLM в России развиваться по западному образцу? Какие инструменты должны быть в арсенале у передового «сетевика»? Как можно помочь своему бизнесу и сэкономить при этом свое время?

На эти и другие вопросы ответил профессиональный многопрофильный инвестор, бизнес-тренер, руководитель Академии частного инвестора, «Потребительского сообщества Новая Экономическая Эволюция Мира (сокращенно — НЭЭМи)» сетевик со стажем Андрей Федорович Ховратов.

— Какой он, сетевой бизнес современности?

— За последние 20 лет MLM, пережив эпоху повальной истерии и появление на отечественном рынке мировых гигантов индустрии, стал неотъемлемой частью экономической реальности. Можно смело утверждать, что рынок успокоился и планомерно развивается, а сам бизнес не воспринимается негативно и занимает свою нишу среди потребителей.

Сегодня, во время мировой пандемии и после нескольких месяцев изоляции, наблюдается ожидаемый всплеск предпринимательской активности, и часть людей прогнозируемо обратила внимание на сетевой маркетинг. Такое мы уже наблюдали в истории, достаточно вспомнить конец девяностых, когда миллионы людей шли в MLM за дополнительным заработком. Примерно то же, разве что в меньших масштабах, мы наблюдаем и сейчас.

В России, по моим данным, сейчас работает более 500 сетевых компаний, но лишь 10% из них считаются относительно перспективными и системообразующими. Крупных российских игроков рынка еще меньше — не более 17 компаний.

Современному сетевому маркетингу приходится работать в непростых условиях экономических реалий, конкурировать с розничным ритейлом, использовать инновационные подходы и инструменты, эволюционировать. Однако именно современные технологии способны вывести МЛМ на качественно новый уровень.

— Система «Дата-майнинг» и сетевой маркетинг — в чем связь?

— Разработка системы «Дата-майнинг» — одно из приоритетных направлений разработок партнеров «Потребительского сообщества НЭЭМи» в последние несколько месяцев. Пока другие скучали на самоизоляции, мы создали и запустили уникальную систему цифровых двойников — помощь для сетевиков.

«Дата-майнинг» — это инновационная система управления социальными сетями и автоматизации работы аккаунта на добавление в друзья целевой аудитории при помощи искусственно интеллекта.

Причем искусственный интеллект сам определяет эту целевую аудиторию, что делает создание команды более эффективным и быстрым. Можно сказать, что «Дата-майнинг» работает за своего владельца, максимально ускоряя процесс создания сети партнеров, таких как «Цифровой двойник», ничем не отличаясь от владельца аккаунта.

— В таком случае, для чего параллельно создается платформа uGain?

— uGain — это уже иной продукт, который помогает не столько сетевикам, сколько бизнесу в целом.

Платформа — помощник любого бизнеса, своего рода магазин под ключ в кармане. Главная ее задача — это экономия времени и сил в бизнес-процессах. Это система, дающая возможность для заработка как бизнесмену, так и его клиенту. uGain состоит из приложения для пользователей, интернет-платформы для бизнеса, приложение для предпринимателей и их кассиров и администраторов. Конечно, при таком охвате и задач, которые она решает, достаточно. Но, прежде всего, uGain экономит наше время — главный ресурс человека, не важно, в бизнесе он или нет.

Именно времени чаще всего не хватает, и именно оно ценится в современном мире больше всего. При помощи uGain можно оптимизировать и ускорить многие бизнес-процессы. В результате вы получаете собственного помощника при минимуме затрат ресурсов.

Разработка платформы — одно из направлений работы «Потребительского сообщества НЭЭМи». Безусловно, «Дата-майнинг» и uGain — это далеко не все направления НЭЭМи.

— Эффективное обучение бизнесу и финансам для каждого?

— Этим и другим актуальным вопросам, которые волнуют инициативных начинающих «сетевиков» и опытных краудинвесторов, тех, кто уже имеет свой бизнес, и тех, кто только планирует собственное дело, посвящены мои обучающие курсы в «Академии частного инвестора».

Обучение финансовой грамотности — первое, с чего должен начинать, по моему мнению, любой разумный человек. Умение обращаться с финансами — это первый шаг на пути к бизнесу и увеличению дохода. Если человек не разовьёт в себе правильное инвестиционное мышление, бесполезно инвестировать средства — всё равно человек потеряет заработанные деньги.

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Полагаясь на свой 22-летний опыт в MLM, коуч и бизнес-тренер Андрей Ховратов рассказывает, как построить бизнес-процессы на современном сетевом рынке, как построить международную партнерскую сеть, как правильно использовать свое время и деньги и многое другое. Ярким примером успешного деятельности является образовательная программа CryptoUnit (КриптоЮнит) — уникальный проект НЭЭМи и «Академии частного инвестора», дающий сразу несколько источников дохода в перспективе: от дохода по программе лояльности, роста рыночной стоимости портфеля каждого участника, до дивидендного дохода.

Подробную информацию о тренингах и курсах Ховратова, о возможностях программы «КриптоЮнит», и о других направлениях работы НЭЭМи, можно получить на страницах официального блога andreykhovratov.com/.

Андрей Федорович Ховратов — многопрофильный профессиональный инвестор, автор тренинг-программ, тренер по финансовому и личностному развитию. По состоянию на 2020 год является основателем и генеральным директором «Академии частного инвестора», группы компаний НЭЭМи, президентом партнерской сети, в которой состоят более 1 4000 000 членов. Многопрофильный профессиональный инвестор и автор и руководитель программы «Криптоюнит"/CryptoUnit (CRU). Лучший мотивационный спикер и бизнес-тренер по инвестиционному развитию 2018 года по версии журнала Melon Rich и бизнес-журнала Finance Times. Обладатель наград «Бизнес-славы» и «Бизнесмен года» на основании данных ФССР. Награжден медалями «Голубь мира» и «На страже мира». Председатель инвестиционного совета и движения «Миллионеры мира — за мир», генерал-миротворец в международном общественном объединении «Генералы мира — за мир». Включен в список лидеров России по данным энциклопедии «Люди нашего тысячелетия». Включен в Топ-100 выдающихся лидеров России, вошедших в энциклопедию «Люди нашего тысячелетия».