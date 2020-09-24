Москва, 24 сентября 2020, 10:54 — REGNUM Арбитраж Москвы существенно снизил размер неустойки, запрошенной госкорпорацией «Роскосмос», удовлетворив её претензии к компании «Авангард» лишь на малую часть — на 1,08 млн вместо 148,15 млн рублей. Ответчик работает в сфере военной безопасности и зарегистрирован в Смоленской области. Вердикт судьи может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.
Сумма иска изначально составляла 148 157 944 рубля 5 копеек.
С Роскосмосом ответчика связывают как минимум три контракта на 268 млн рублей.
Напомним, компания «Авангард» работает в Сафоново Смоленской области с 1962 года, начав свою деятельность как завод пластмасс. Предприятие производит как гражданскую, так и военную продукцию и входит в состав АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения».