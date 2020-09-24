Москва, , 10:54 — REGNUM Арбитраж Москвы существенно снизил размер неустойки, запрошенной госкорпорацией «Роскосмос», удовлетворив её претензии к компании «Авангард» лишь на малую часть — на 1,08 млн вместо 148,15 млн рублей. Ответчик работает в сфере военной безопасности и зарегистрирован в Смоленской области. Вердикт судьи может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

«Взыскать с АО «Авангард» (ОГРН 1 086 726 001 614) в пользу госкорпорации «Роскосмос» (ОГРН 1 157 700 012 502) 1 087 321 рубль 85 копеек неустойки. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать», — принял решение судья Рыбин, взыскав с «Авангарда» также более 63 тыс. рублей госпошлины.

Сумма иска изначально составляла 148 157 944 рубля 5 копеек.

С Роскосмосом ответчика связывают как минимум три контракта на 268 млн рублей.

Напомним, компания «Авангард» работает в Сафоново Смоленской области с 1962 года, начав свою деятельность как завод пластмасс. Предприятие производит как гражданскую, так и военную продукцию и входит в состав АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения».