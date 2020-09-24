Москва, , 10:53 — REGNUM Отток средств граждан РФ с валютных вкладов несущественен и объясняется значительным снижением ставок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал новость о том, что на 1 сентября объем средств населения на валютных вкладах уменьшился до 89,2 млрд долларов.

«Отток средств с валютных вкладов несущественен и объясняется значительным снижением ставок, практически до нуля: стало невыгодно держать средства на валютных депозитах. Пока ставки вновь не станут привлекательны, ситуация вряд ли изменится, — сказал Твердохлеб. — Одновременно наблюдается тенденция перевода валютных накоплений в рубли и их размещение в инвестиционных инструментах — акциях и долговых обязательствах. Нельзя сказать, что это уже приобрело массовый характер, но тренд явно наметился».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Елена Воронкова объяснила, что валютные вклады граждан РФ в настоящее время — это скорее способ сбережения, нежели извлечения доходов.

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