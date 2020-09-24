Сеул, , 10:57 — REGNUM 24 сентября министр государственных предприятий Индонезии Эрик Тохир и глава инвестиционного агентства Бахлил Лахадалия прибыли в Сеул чартерным рейсом. Об этом KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, цель визита — обсуждение вопроса создания завода по производству аккумуляторов для электромобилей.

В рамках зарубежной поездки предстаивтели Индонезии намерены провести встречу с представителями южнокорейских компаний LG Chem и Hyundai Motor, в ходе которой будут обсуждаться условия и объём инвестиций в совместное предприятие.

Ранее, власти Индонезии подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве с представителями южнокорейской LG Chem и китайской CATL.