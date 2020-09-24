Ставрополь, , 10:51 — REGNUM Продукцию на 152 млн рублей экспортировал Ставропольский край с начала 2020 года, что на 40% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 сентября в пресс-службе главы региона Владимира Владимирова по итогам рабочей встречи с председателем краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности Галиной Миронычевой.

Глава комитета доложила о работе предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. По ее словам, даже с учетом острой фазы пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений отрасль сохранила динамику роста. Так, индекс производства пищевых продуктов за первые семь месяцев 2020 года составил 108%. В краевой бюджет уже перечислено 3,2 млрд рублей акцизных сборов от реализации алкогольных напитков.

«Также Ставрополье демонстрирует положительную динамику в реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». По данным краевого комитета, за минувшие восемь месяцев 2020 года край экспортировал продукции на 152 млн долларов. Это на 40% выше показателя 2019 года», — сказано в сообщении.

Губернатор края в свою очередь подчеркнул, что ставропольские товары должны быть доступны в первую очередь жителям региона. Для этого он поручил комитету наладить тесное взаимодействие с работающими в крае крупными сетевыми магазинами так, чтобы местная продукция была всегда представлена в торговом ассортименте.