Москва, , 10:45 — REGNUM Валютные вклады граждан РФ в настоящее время — это скорее способ сбережения, нежели извлечения доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

«Валютные вклады востребованы той категорией граждан, которая нацелена на создание накоплений для каких-то приобретений, формирования финансовой подушки безопасности, — сказала Воронкова. — На российском рынке сбережения в валюте позволяют получить хорошую доходность за счет курсовой разницы. Так, с начала года доходность иностранной валюты от изменения курса в разы превысила доходность по банковским вкладам. Так, доллар за период с января по сегодняшний день вырос почти на 25%, а евро — почти на 30%. А прогнозы о дальнейшей девальвации рубля вполне оправданы».

Поэтому, как полагает экономист, валютные вклады будут востребованы как накопительный инструмент и в дальнейшем независимо от уровня ставок.

«Привлекательность валютных вкладов определяется также тем, что они обладают относительно высокой ликвидностью, то есть в случае необходимости средства с них можно получить быстрее, чем при вложении в другие финансовые инструменты, — — пояснила Воронкова. — Тем более что предлагаемые жителям РФ альтернативы для инвестиций хотя и предполагают, возможно, несколько более высокую доходность, но чаще всего требуют долгосрочных вложений, что в кризисные времена по силам относительно небольшой части населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, почему сейчас в РФ наблюдается отток валютных вкладов.

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