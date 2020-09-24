Владивосток, , 10:46 — REGNUM Резиденты территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» инвестировали почти 30 млрд рублей на создание производств в Приморье. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

По сообщению пресс-службы ведомства, статус резидентов ТОР «Михайловский» получили уже 17 предприятий, которые планируют обеспечить жителей Приморского края продуктами растениеводства и свиноводства. При этом якорными резидентами ТОР стали компании «НК Лотос», «Мерси трейд», «Русагро Приморье», «Приморский бекон» и «Легендагро Приморье».

Отмечается, что резиденты уже направили на реализацию своих проектов 29,8 млрд рублей. При этом планируется создать свыше четырех тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось о том, что ТОР «Михайловский» является сельскохозяйственным кластером, который расположен на территории Яковлевского, Спасского, Михайловского, Черниговского районов, а также Хорольского муниципального округа Приморья.

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