Москва, , 10:36 — REGNUM Отток валютных вкладов населения из российских банков в первую очередь связан с падением их реальных денежных доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала соответствующую статистику Центрального банка.

«Серьезной причиной того, что граждане вынуждены обращаться к сбережениям для покрытия текущих потребностей, стало падение реальных денежных доходов населения, которое во втором квартале текущего года составило 7,7%, — сказала Воронкова. — А среднедушевые денежные доходы во втором квартале 2020 года упали по сравнению с четвертым кварталом 2019 года на 20%. Снижение уровня жизни подтверждается тем, что отток происходит не только с валютных, но и с рублевых счетов. И фактор сезонности в этом случае не играет решающей роли».

Как пояснила экономист, сокращение депозитной базы, безусловно, снижает ресурсные возможности коммерческих банков, но подталкивает их к развитию ассортимента услуг.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, в августе 2020 года граждане сняли с валютных вкладов 405,2 млн долларов.

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