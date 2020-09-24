Москва, 24 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Отток валютных вкладов населения из российских банков в первую очередь связан с падением их реальных денежных доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала соответствующую статистику Центрального банка.
Как пояснила экономист, сокращение депозитной базы, безусловно, снижает ресурсные возможности коммерческих банков, но подталкивает их к развитию ассортимента услуг.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, в августе 2020 года граждане сняли с валютных вкладов 405,2 млн долларов.
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