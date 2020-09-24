Москва, , 10:35 — REGNUM Если перейти с бензина на газомоторное топливо, то можно сэкономить втрое, считает эксперт Vygon Consulting Иван Тимонин. Об этом 24 сентября он заявил в интервью РИА Новости.

При этом эксперт подчеркнул, что окупиться переход на газ должен даже при редких поездках меньше, чем за год. Он также отметил, что переход на метан может быть выгоден как для компаний, так и для частных владельцев машин.

«Например, в расчете на 1 километр затраты на топливо для бензиновой Lada Vesta составят 3 рубля, для версии на компримированном природном газе (КПГ) — 1 рубль. Для дизельного «Камаза» расходы составят 18,6 рубля за километр, при переоборудовании — уже 7,9 рубля за километр», — сообщил Тимонин.

Он добавил, что за счет низкой цены на КПГ, которая составляет около 16,5 рубля, получается такая существенная разница. По словам эксперта, один кубометр КПГ примерно равняется одному литру бензина.

Ранее стало известно, что Сахалин станет пилотным регионом по переходу на газомоторное топливо.

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