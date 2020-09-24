Барнаул, , 10:27 — REGNUM В Барнауле поднимают стоимость проезда в общественном транспорте. Как сообщает официальный телеграм-канал городской мэрии такое решение было принято сегодня, 24 сентября, в ходе заседания координационного совета по ценообразованию.

«Для пользователей электронных карт повышение составит всего 1−1,5 рубля в зависимости от тарифного плана. Стоимость одной поездки за наличный расчёт в автобусе, трамвае и троллейбусе составит 26 рублей, в маршрутном такси — 28 рублей», — сказано в официальном сообщении.

Также чиновники Барнаула заявили о сохранили введённых ранее льгот пенсионеров по возрасту, студентов и школьников, в том числе из малообеспеченных семей. Помимо этого сообщается сообщается, что стоимость проезда по картам в Барнауле остаётся одной из самых в Сибири.