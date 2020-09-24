Москва, 24 сентября 2020, 10:27 — REGNUM Власти РФ должны уделить больше внимания вопросам трудоустройства молодежи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ растет количество молодых людей, которые обращаются за кредитом в МФО.
Как подчеркнул Марков, для решения данного вопроса и изменения указанного тренда, следует уделять больше внимания возможности трудоустройства выпускников вузов и других учебных заведений.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков отметил, что одна из причин обращения молодежи в МФО связана с тем, что во время карантина многие из граждан РФ лишились дополнительного заработка.
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