Москва, , 10:27 — REGNUM Власти РФ должны уделить больше внимания вопросам трудоустройства молодежи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ растет количество молодых людей, которые обращаются за кредитом в МФО.

«Получение молодыми жителями РФ денег именно в МФО связано с тем, что там гораздо проще подходят к вопросам выдачи денег, чем в банках, — сказал Марков. — Для банков же молодежь — это высокорисковая категория. Поэтому банки в основном отказывают таким заемщикам в кредитах. В текущем моменте указанная тенденция говорит о сокращении реальных денежных доходов жителей РФ моложе 25 лет. При ее сохранении в более длительной перспективе она может иметь негативные последствия, связанные с невозможностью возврата взятых денежных средств и ростом кредитной задолженности среди молодежи».

Как подчеркнул Марков, для решения данного вопроса и изменения указанного тренда, следует уделять больше внимания возможности трудоустройства выпускников вузов и других учебных заведений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков отметил, что одна из причин обращения молодежи в МФО связана с тем, что во время карантина многие из граждан РФ лишились дополнительного заработка.

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