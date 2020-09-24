Ростов-на-Дону, , 10:25 — REGNUM В Ростовской области в период с апреля по сентябрь уровень безработицы вырос в семь раз. По данным на 23 сентября 2020 года, на Дону признаны безработными 113,5 тыс. человек. Для сравнения: по данным на 1 апреля 2020 года, на учёте в службе занятости населения состояло 16,4 тыс. человек.

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Уровень безработицы достиг 5,4%. При этом банк вакансий расширился лишь на 6% — до 47 тыс. рабочих мест.

«Из 113,5 тыс. безработных, 38,2 тыс. — это граждане из числа впервые ищущих работу. На учет встали те, кому ранее неинтересно было получать минимальное пособие по безработице», — привёл данные руководитель региональной службы Сергей Григорян.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным на 24 августа 2020 года, в Ростовской области безработными были признаны более 96 тыс. человек, уровень безработицы достигал 4,6%. Согласно данным региональной службы занятости населения на 11 сентября 2020 года, безработными гражданами был признан уже 110 тыс. 551 житель Ростовской области. Уровень безработицы увеличился до 5,3%. При этом банк вакансий насчитывал лишь 45 тыс. 972 рабочих места.

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