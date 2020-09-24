Красноярск, , 10:19 — REGNUM В Шарыповском районе Красноярского края планируют построить завод по глубокой переработке зерна. Как сообщает региональное министерство сельского хозяйства, объем вложений компании «Сибагро Биотех» составит более 29 млрд рублей.

Завод сможет перерабатывать порядка 250 тысяч тонн пшеницы в год. В планах производить биоразлагаемый полимер полилактид (30 тыс. тонн в год), лизин-хлорид (40 тыс. тонн в год), глютен (21 тыс. тонн в год) и кормовой белковый концентрат с 55% содержанием протеина (53 тыс. тонн в год). Продукцию будут экспортировать, а также потреблять внутри компании.

Как пояснил министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов, полилактид может заменить большинство традиционных пластиков, используемых для изготовления одноразовой упаковки и посуды, и частично решить вопрос загрязнения окружающей среды.

По его словам, комплекс в Шарыповском районе даст мощный импульс развитию всего региона. Будет создано до 700 рабочих мест, бюджетный эффект за 10 лет оценивается в 13 млрд рублей.