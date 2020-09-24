Москва, 24 сентября 2020, 10:17 — REGNUM То, что в РФ растет число молодых людей, которые стали заемщиками микрокредитных организаций, связано в числе прочего с последствиями пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал данные НБКИ о том, что в России за последний год заметно выросла доля необеспеченных кредитов, выданных молодым людям до 25 лет.
Однако, как пояснил Марков, в условиях введения ограничений в связи с коронавирусом в апреле 2020 года большинство людей моложе 25 лет лишилось возможности дополнительного заработка.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным НБКИ, в наибольшей степени выросли дорогие заимствования молодых людей у микрофинансовых организаций и по кредитным картам — на 3,4% и 2,4% соответственно.
Читайте ранее в этом сюжете: В России выросло число заемщиков младше 25 лет