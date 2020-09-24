Москва, , 10:17 — REGNUM То, что в РФ растет число молодых людей, которые стали заемщиками микрокредитных организаций, связано в числе прочего с последствиями пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал данные НБКИ о том, что в России за последний год заметно выросла доля необеспеченных кредитов, выданных молодым людям до 25 лет.

«Такой рост — закономерное явление. Данная категория заемщиков в массе своей еще не имеет сформировавшихся и стабильных доходов, а также еще не наработала положительную кредитную историю, — сказал Марков. — Помимо обеспечения своих насущных потребностей (еда, одежда, жилье и т. п.) у них есть еще желание развлекаться, покупать модные гаджеты, постоянно появляющиеся на рынке, путешествовать, а иногда и открывать свой бизнес, пытаясь зарабатывать самостоятельно. Все это требует если и небольшого, то хотя бы постоянного дохода».

Однако, как пояснил Марков, в условиях введения ограничений в связи с коронавирусом в апреле 2020 года большинство людей моложе 25 лет лишилось возможности дополнительного заработка.

«Однако их финансовые потребности при этом никуда не исчезли. В связи с этим именно с апреля НБКИ отмечает начало роста числа молодых получателей микрозаймов», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным НБКИ, в наибольшей степени выросли дорогие заимствования молодых людей у микрофинансовых организаций и по кредитным картам — на 3,4% и 2,4% соответственно.

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