Тюмень, , 10:16 — REGNUM Нефтегазовая отрасль переживает сегодня глобальный кризис. Однако 72,4% опрошенных участников Тюменского нефтегазового форума считают, что отрасль останется драйвером роста в эпоху развития возобновляемых источников энергии, сообщает региональный оперативный штаб.

Председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков отметил ухудшение отношений в обществе к ископаемым топливным ресурсам.

«Нефтяные компании реагируют на это, делают заявления, берут на себя повышенные экологические обязательства. Глобально человечеству нужен чистый воздух и климатически нейтральная экология — это дает нефтегазовому сектору вектор на трансформацию», — отметил глава «Газпром нефти».

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, стратегия трансформации нефтегазовых компаний оправдана, но для этого нужен большой объём инвестиций. И здесь прежде всего нужна стабильная долгосрочная налоговая политика.

«Инвестиции в энергетику — долгосрочны, и если их делать, то надо понимать, что и правила игры будут долгосрочные», — отметил губернатор.

Тюменский нефтегазовый форум 24 сентября завершает свою работу. В этом году он проходит в гибридном, онлайн и оффлайн формате с соблюдением требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции. На ТNF-2020 прибыли более трёх тысяч участников, ещё пять тысяч человек участвуют в нём онлайн.

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