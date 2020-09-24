Москва, , 10:18 — REGNUM Компания Lexus увеличила в сентябре стоимость всех версий седана ES. Об этом 24 сентября сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, версия ES 250 седана подорожала на 74 тысячи рублей, а более производительная модификация ES 350 — на 110 тысяч рублей. В целом Lexus ES стал стоить дороже на 1,8 — 2,7% по сравнению с прежней стоимостью.

Базовая комплектация Comfort теперь стоит 3 015 000 рублей. Она оснащается мотором на 2,5 л мощностью 200 л. с. Топовая версия Luxury, которая идет с таким же агрегатом, стоит теперь 4 142 000 рублей.

Диапазон цен на более мощную версию с 249-сильным мотором на 3,5 л составляет теперь от 4 135 000 до 4 515 000 рублей.

Напомним, в начале сентября было зафиксировано повышение цен в России на 11 моделей японского премиального бренда Lexus.

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