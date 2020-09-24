Москва, , 10:08 — REGNUM Глава Сбербанка Герман Греф не опасается конкуренции в связи с потенциальной сделкой «Яндекса» по приобретению «Тинькофф банка». Заявление Грефа публикует агентство Bloomberg.

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«Мы не боимся конкуренции и уважаем наших конкурентов», — подчеркнул глава Сбербанка.

Как заявил руководитель аналитического отдела Sova Capital Михил Терентьев, приобретение «Тинькофф банка» позволит «Яндексу» предлагать финансовые услуги своим 84 миллионам клиентов. По его словам, предстоящая сделка представляет собой борьбу для Сбербанка внутри банковского бизнеса: получив банк «Тинькофф», «Яндекс» становится более крупным плюс более привлекательным бизнесом.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября стало известно о предварительной договорённости компании «Яндекс» с TCS Group (головная структура «Тинькофф банка») о покупке кредитной организации. Сумма сделки оценивается в $5,48 млрд.

При этом основатель TCS Group, предприниматель Олег Тиньков, заявил, что обсуждаемая сделка с «Яндексом» будет не продажей, а скорее слиянием. Он также отметил, что остаётся в банке и будет им заниматься, а для клиентов финансовой организации «ничего не поменяется, а станет даже ещё лучше».

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