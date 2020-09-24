Москва, 24 сентября 2020, 10:07 — REGNUM Тот способ расчета прожиточного минимума, который используется в РФ, довольно архаичен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Так он прокомментировал планы Минтруда РФ изменить подход к определению уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Как пояснил эксперт, если прожиточный минимум будет считаться как доля от среднедушевого дохода и МРОТ как доля как от средней заработной платы, то это будет означать повышение и прожиточного минимума, и МРОТ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минтруд предлагает определять прожиточный минимум как часть (на уровне 44,2% в среднем по России) среднедушевого дохода. МРОТ Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
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