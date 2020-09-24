Москва, , 10:07 — REGNUM Тот способ расчета прожиточного минимума, который используется в РФ, довольно архаичен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Так он прокомментировал планы Минтруда РФ изменить подход к определению уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Дело в том, что есть три основных подхода. Один по определению стоимости потребительской корзины, который считается довольно архаичным. Но тем не менее он применяется не только в России. В большинстве европейских стран применяется тот способ, который предлагает Минтруд: определение прожиточного минимума как определенной доли (в пределах 45%) либо среднедушевого дохода, либо среднего медианного, — сказал Кудюкин. — И наконец, есть метод, который в социальной политике не применяется нигде, но используется в научных исследованиях. Это определение прожиточного минимума по субъективным критериям. По нуждаемости. Люди считают, чего им не хватает. Так что в этом смысле то, что предлагает Минтруд, это переход к американской модели. С очень большой долей условности».

Как пояснил эксперт, если прожиточный минимум будет считаться как доля от среднедушевого дохода и МРОТ как доля как от средней заработной платы, то это будет означать повышение и прожиточного минимума, и МРОТ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минтруд предлагает определять прожиточный минимум как часть (на уровне 44,2% в среднем по России) среднедушевого дохода. МРОТ Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.

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