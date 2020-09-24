Москва, , 10:06 — REGNUM Валютная пара доллар/рубль 23 сентября добралась до уровня 77. Сегодня, 24 сентября, рост с открытия может продолжиться с целью 78, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Внешний фон на утро располагает к этому. Нефть марки Brent теряет почти 1%. Индекс доллара продолжает укрепляться пятый день подряд.

Подавляющее большинство азиатских фондовых индексов снижаются более чем на процент. Рубль 23 сентября обвалился на фоне укрепления американской валюты.

В свою очередь индекс доллар вырос на фоне тупиковой ситуации с принятием стимулирующих мер в Конгрессе США, а также опасений относительно новых локдаунов из-за быстрого распространения коронавируса.

Сегодня рост доллара может продолжиться. К этому подстегнуть его может председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин, которые выступят на слушаниях банковского комитета Сената.

От главы ФСР инвесторы ждут сигналов относительно дальнейшей кредитно-денежной политики, а именно всех интересуют новые меры поддержки.

Если такие сигналы будут даны, рост доллара остановится», — считает эксперт.

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