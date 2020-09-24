Самара, , 10:03 — REGNUM Производственные показатели и планы по развитию АвтоВАЗа обсудили в Самарской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, глава региона Дмитрий Азаров встретился с генеральным директором, председателем правления Renault Лукой де Мео, который посещает АвтоВАЗ с рабочим визитом.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса продажи новых автомобилей в стране за восемь месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшились почти на 17%. Всего было реализовано свыше 880 тысяч машин. При этом было продано 192 397 автомобиля под брендом «LADA».

Благодаря программам льготного кредитования и особым условиям покупки автотранспортных средств в июле текущего года наблюдалось увеличение продаж на внутреннем рынке на 6,8% по сравнению с июлем прошлого года.

Сообщается, что на ближайшие месяцы предприятие обеспечено заказами в рамках реализации роста корпоративных продаж и программ опережающих госзакупок.