Симферополь, , 09:46 — REGNUM Возможность строительства завода по опреснению воды в Крыму перспективная, однако на быстрое решение проблемы рассчитывать не стоит. Об этом заявил на заседании Госсовета Крыма 23 сентября глава крымского министерства ЖКХ Дмитрий Черняев.

По его словам, на данный момент в России нет компаний, которые способны возвести опреснительный завод необходимой мощности.

«Вопрос опреснения в республике давно звучит. Почему республика не рассматривает возможность строительства опреснительных установок? В России таких производителей на такой объем нет. Мощность установок, которые когда-либо были построены в ближайших странах, составляли 20 тыс. куб метров. Предприятие было построено в Казахстане. Только сейчас там приступают ко второй очереди — 40 тыс. кубометров», — цитируют РИА Новости Черняева.

Он пояснил, что в Геленджике начата разработка проектно-сметной документации по строительству опреснительного завода на 10 тыс. кубометров: по предварительной оценке, для обеспечения только Симферополя площадка обойдётся в 20−30 млрд рублей, также сюда нужно прибавить стоимость подвоза воды и утилизации отходов. По мнению министра, тема строительства завода в целом является перспективной, однако быстрого решения проблемы водоснабжения Крыма не даст.

Как сообщало ИА REGNUM, после вхождения полуострова в состав России по итогам всенародного референдума украинские власти, продолжая называть полуостров частью Украины, перекрыли Северо-Крымский канал, который обеспечивал крымчан пресной водой. В течение последних лет чиновники и учёные бьются над решением вопроса водоснабжения Крыма. Обострилась ситуация в августе 2020 года, когда из-за засухи резко снизился объём воды в водохранилищах, в Симферополе и ряде других городов ввели графики подачи воды.