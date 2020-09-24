Пекин, , 09:39 — REGNUM Цены на живых свиней в Китае просели на 4,1% в середине сентября относительно предыдущего десятидневного периода, сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национального бюро статистики КНР, с прошлого года власти Китая начали имплементировать серию мер стимуляции производства и стабилизации цен на свинину, которые взлетели вверх из-за африканской чумы свиней и ряда других факторов.

Для нивелирования влияния эпидемии нового коронавируса, Китай увеличил финансовую поддержку в виду субсидий и займов ключевым уездам страны, специализирующимся разведением свиней с целью восстановления поголовья.

Данные за последние 10 дней были получены в результате анализа 2000 оптовых продавцов и распространителей живых свиней в 31 регионе страны уровня провинции.

Кроме того, из 50 ключевых товаров, цены на которые отслеживаются правительством страны, включая бесшовные стальные трубы, бензин, удобрения и некоторые химикаты, 24 товара прибавили в цене за указанный период, в то время как 19 потеряли в цене и еще семь остались без изменений.