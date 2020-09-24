Москва, 24 сентября 2020, 09:35 — REGNUM Власти РФ выравнивают долговую нагрузку и пытаются создать равные условия для конкуренции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил руководитель Лаборатории исследований налоговой политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Николай Милоголов. Так он прокомментировал слова главы Сбербанка Германа Грефа, который выступил против повышения в РФ налогов.
Поэтому, как пояснил Милоголов, речь идёт о перераспределении налогового бремени или налоговом маневре в рамках активной фискальной политики.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Чередниченко заявил, что ведущие экономики мира сейчас идут по пути снижения налоговой нагрузки, и России следует воспользоваться этим опытом.