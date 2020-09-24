Москва, , 09:35 — REGNUM Власти РФ выравнивают долговую нагрузку и пытаются создать равные условия для конкуренции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил руководитель Лаборатории исследований налоговой политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Николай Милоголов. Так он прокомментировал слова главы Сбербанка Германа Грефа, который выступил против повышения в РФ налогов.

«Обсуждаемые сегодня меры налоговой политики (по НДПИ, акцизам, НДФЛ, налогообложению у источника пассивных доходов, выплачиваемых в транзитные юрисдикции) сложно назвать однозначным «повышением налогов» для широкой категории бизнеса или населения, — сказал экономист. — Эти меры точечные, направленные на выравнивание налоговой нагрузки и создание равных условий конкуренции при извлечении рентных сверхдоходов в части мер по НДПИ. В части мер по НДФЛ они связаны с реализацией принципов вертикальной и горизонтальной налоговой справедливости».

Поэтому, как пояснил Милоголов, речь идёт о перераспределении налогового бремени или налоговом маневре в рамках активной фискальной политики.

«Это международный тренд, который является адекватным ответом на негативные экономические последствия пандемии», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Чередниченко заявил, что ведущие экономики мира сейчас идут по пути снижения налоговой нагрузки, и России следует воспользоваться этим опытом.