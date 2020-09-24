Оренбург, , 09:29 — REGNUM В Оренбурге с 1 сентября горячее питание в школах бесплатно получают 98,89% учеников начальных классов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

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По данным Управления Роспотребнадзора по региону, с начала нового учебного года острых вопросов по организации питания не возникало, а мелкие решаются в штатном порядке. Все требования к работе столовых в условиях распространения коронавирусной инфекции соблюдаются. Каждый класс приходит в столовую по своему отдельному расписанию.

На питание каждого ученика начальной школы выделяется дотация из федерального и областного бюджетов — 53,80 рубля, а также из муниципального — 5 рублей.