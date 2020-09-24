Москва, , 09:13 — REGNUM В развитие новых территорий, присоединённых к Москве в 2014 году, вложено 1,85 трлн рублей, сообщили в Стройкомплексе.

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До конца 2020 года планируется направить еще около 150 млрд рублей. Таким образом, объём инвестиций в Новую Москву составит порядка 2 трлн рублей.

В основном в развитие Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) вкладывается средства частных инвесторов. Новая Москва является привлекательной площадкой для инвесторов и девелоперов.

Как сообщало ИА REGNUM, в развитие Новой Москвы планируется привлечь порядка 3,5 трлн рублей инвестиций.

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