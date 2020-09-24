Тюмень, 24 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Потребление нефти до допандемического уровня может быть восстановлено во второй половине 2021 года. Об этом заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков в своём выступлении на Тюменском нефтегазовом форуме.
Также Александр Дюков отметил, что «Газпром нефть» восстановит добычу после сделки ОПЕК+ без потерь, но сокращение добычи может отразиться на инвестициях.
Тем временем международное энергетическое агентство ожидает роста спроса на нефть в 2021 году на 5,5 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС. Согласно прогнозам ОПЕК, в следующем году мировой спрос на нефть вырастет на 6,6 млн баррелей — до 96,9 млн баррелей в сутки.