Тюмень, , 08:56 — REGNUM Потребление нефти до допандемического уровня может быть восстановлено во второй половине 2021 года. Об этом заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков в своём выступлении на Тюменском нефтегазовом форуме.

«Пандемия пока ещё никуда не ушла. Многие страны или ожидают, или уже столкнулись со второй волной. Но мы уверены, что столь жёсткой реакции, которая была прежде всего в европейских странах, таких жёстких карантинных мер уже не будет. Можно надеяться, что во второй половине следующего года мы выйдем на объем потребления 2019 года», — высказал мнение глава «Газпром нефти».

Также Александр Дюков отметил, что «Газпром нефть» восстановит добычу после сделки ОПЕК+ без потерь, но сокращение добычи может отразиться на инвестициях.

Тем временем международное энергетическое агентство ожидает роста спроса на нефть в 2021 году на 5,5 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС. Согласно прогнозам ОПЕК, в следующем году мировой спрос на нефть вырастет на 6,6 млн баррелей — до 96,9 млн баррелей в сутки.