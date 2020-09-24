Штат Калифорния, США, , 08:40 — REGNUM К 2035 году в Калифорнии планируют запретить продажу новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Об этом сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом на своей странице в Twitter.

«Сегодня мы объявили, что к 2035 году каждый новый автомобиль, проданный в Калифорнии, будет без выбросов», — сообщил Ньюсом.

Совет по вопросам сохранения воздушной среды штата к 2035 году разработает закон, согласно которому в Калифорнии нельзя будет продавать новые автомобили с бензиновыми моторами. К 2045 году этот запрет будет действовать также в отношении грузовиков средней и большой грузоподъемности.

При этом жителям Калифорнии можно будет владеть автомобилями на бензине, а также продавать такие машины на вторичном авторынке.

Напомним, в Великобритании к 2035 году власти также планируют запретить продажи новых транспортных средств, работающих на бензине или дизельном топливе.

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