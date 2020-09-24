Москва, , 08:10 — REGNUM Компания «Келес Рус» (официальный дистрибьютор UzAuto Motors в РФ) в 2021 году планирует вывести на авторынок России две новые модели Chevrolet. Об этом в интервью агентству «Автостат» сообщил исполнительный директор компании Вадим Артамонов.

Первой новинкой на рынке России в 2021 году станет бизнес-седан, а второй — средний внедорожник.

Стоит отметить, что продажи Chevrolet (модели Spark, Nexia и Cobalt) в стране стартовали в начале лета нынешнего года в рамках заключённого ранее соглашения General Motors и UzAuto Motors.

Также сообщается, что уже продающиеся в России модели — хэтчбек Spark, седаны Cobalt и Nexia — в следующем году получат обновления и новые комплектации.

Напомним, UzAuto Motors — это предприятие по производству авто и одновременно сеть по продажам легковушек и сверхмалых микроавтобусов марки Chevrolet в Узбекистане.

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