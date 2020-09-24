Москва, , 08:09 — REGNUM Торги на Мосбирже 23 сентября открылись повышением по иностранным валютам. Рубль оказался под давлением из-за усиления геополитических рисков и возобновления роста курса доллара на мировом валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии после церемонии инаугурации, которая прошла во Дворце независимости в Минске.

Она не анонсировалась заранее и стала неожиданностью для всех. В стране поднялась новая волна протестов. Германия, Литва, Латвия и Словакия заявили, что не признают Лукашенко президентом и после инаугурации.

Минфин США сообщил о внесении в санкционный список США семи граждан России и семи связанных с ними компаний, базирующихся в РФ, ЦАР и Финляндии.

На вечерней сессии давление на российскую валюту усилилось из-за падения цен на нефть и укрепления доллара на Форекс.

Торги по рублевым парам завершили ростом. Рубль подешевел к доллару на 1,28%, до 77,08 руб., к евро — на 0,86%, до 89,90 руб., к фунту — на 1,41%, до 98,27 руб.

Индекс доллара вырос на фоне тупиковой ситуации с принятием стимулирующих мер в Конгрессе, неопределенности по поводу президентских выборов в США, а также опасений по поводу новых блокировок из-за быстрого распространения коронавируса, которые могут оказаться жесте предыдущих.

Конгресс готов покинуть Вашингтон уже на этой неделе до завершения выборов, не приняв законопроект о стимулировании экономики, который, по мнению членов обеих партий, бизнеса и сильно пострадавших американцев, крайне необходим.

Курс британского фунта упал до самого низкого уровня с конца июля после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел 22 сентября новые ограничения на деловую активность для борьбы со второй волной коронавируса.

Курс евро понизился на 0,41% до уровня $1,659. Медвежьим фактором для единой валюты стали распространение коронавируса, а также европейские индексы экономической активности PMI, которые разочаровали инвесторов.

Сегодня, 24 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $41,33 (— 0,29%). Доллар набирает силу, поэтому на фоне снижения цен на нефть и геополитических рисков рубль останется под давлением.

Если европейские участники рынка продолжат продавать акции и покупать доллары, то рубль рискует подешеветь до 78 руб. за $1. Здесь даже не поможет налоговый период.

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