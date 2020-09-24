Чита, , 07:48 — REGNUM Старт отопительному сезону сегодня, 24 сентября, дали в Чите. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии, на данный момент к теплоснабжению подключено 1654 жилых дома.

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»21 сентября тепло поступило и в дом № 22 по улице Красной Звезды, но на следующий день в месте врезки стояка произошел порыв. В этот же день силами УК «Пятая» аварийная ситуация была устранена, и тепло вновь стало поступать в квартиры. Из-за сильных перепадов давления специалистам управляющей компании приходится работать по отдельным стоякам», — пояснили в муниципалитете.

Для решения вопросов компенсации материального ущерба специалистами УК осуществляется осмотр жилых помещений, пострадавших от воды в результате аварии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Забайкалье начался 17 сентября 2020 г.

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