Москва, , 07:44 — REGNUM АНО «Арена-2018», которая выступала заказчиком ряда спортивных строек в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018, проходившего в России, заключила мировое соглашение с одним из подрядчиков — ООО «ПСО «Казань» из Татарии. Арбитраж Москвы прекратил производство по иску ПСО к АНО на сумму свыше 15,3 млн рублей. Мировое соглашение было утверждено судом, но подробности пока неизвестны, передаёт ИА REGNUM.

С АНО «Арена-2018», учреждённой Минспорта России в мае 2012 года, компания бывшего депутата Госсовета Татарии Равиля Зиганшина потребовала выплаты 15 391 275 рублей 32 копеек. До чего договорились стороны в ходе процесса, пока не сообщается, вердикт в базе суда недоступен.

Напомним, это не единственный спор между сторонами. В 2019 году АНО обращалась с претензиями к ПСО, требуя взыскать с него более 20,4 млн рублей по договору от 6 сентября 2017 года и понудить к исполнению обязательств по договору подряда в виде демонтажа ряда временных объектов. Иск был удовлетворен в октябре 2019 года, и с ПСО была взыскана многомиллионная неустойка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодня в арбитраже Татарии имеется не до конца рассмотренный банкротный иск к ПСО «Казань», которое также является подрядчиком космодрома в Приамурье. Заседание назначено на 8 октября 2020 года.