Урумчи, Китай, , 07:43 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный районе на северо-западе Китая обеспечил рост внешней торговли на протяжение трех месяцев подряд с июня, сообщает 23 сентября агентство Синьхуа.

В августе общий объем импорта и экспорта региона в денежном значении превысил 15,6 млрд юаней (около $2,3 млрд), что на 31,5% больше в годовом исчислении, сообщили в таможне Урумчи, столицы региона.

В общем объеме экспорта Синьцзяна доминируют механические, электрические изделия и продукция с высокой трудозатратностью. Экспорт этой группы за август вырос на 39,9% в годовом исчислении до 11,76 млрд юаней в августе.

Импорт региона в августе, который, в основном, состоит из энергоносителей, достиг 3,87 млрд юаней, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В июне и июле в регионе был зафиксирован 10,6% и 32,9%, соответственно, рост внешней торговли регионе.

За первые восемь месяцев года Казахстан стал крупнейшим торговым партнером Синьцзяна, обеспечив около 50% от общего объема региональной торговли. Регион также нарастил торговый оборот с Индией, Индонезией, Вьетнамом, Италией и Саудовской Аравией.