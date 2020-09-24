Новосибирск, , 07:36 — REGNUM В Новосибирской области зерновые и зернобобовые культуры убраны уже на площади 1,12 млн гектаров (75%), намолочено 2,06 млн тонн зерна. В настоящее время аграрии убирают яровую пшеницу, ячмень, овёс, просо, вику, чечевицу и другие культуры.

«Средняя урожайность зерновых оценивается сейчас в 18,4 центнера с гектара, что несколько меньше, чем в прошлом году, — рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. — Такое отставание вполне объяснимо — сказались неблагоприятные погодные условия этого года, в результате чего в ряде районов урожайность снизилась. С другой стороны, в 2020 году в регионе в ходе посевной внесено гораздо больше минеральных удобрений и средств защиты растений, что позволило хозяйствам, сделавшим ставку на интенсификацию земледелия, избежать значительного падения урожайности даже при сложных погодных условиях».

Среди убранных по объёмам лидирует яровая пшеница: убрано 710 из 970 тыс. га (74%), намолочено 1,3 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирские власти отметили режим чрезвычайной ситуации на территории 11 районов региона, который был введён в июле из-за засухи.

Читайте также: Власти отменили режим ЧС в 11 районах Новосибирской области