Пермь, , 07:12 — REGNUM В Пермском крае депутаты Законодательного собрания выразили беспокойство по поводу низкого освоения бюджетных средств по ряду госпрограмм и нацпроектам. На 1 сентября исполнение по национальному проекту «Здравоохранение» составило всего 14,8%, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Представители профильных министерств пояснили, что причиной сложившейся ситуации является особенность процедур, связанных с контрактацией.

Представитель минздрава Пермского края заверил депутатов, что к концу 2020 года освоение средств по нацпроекту «Здравоохранение» составит 100% с погрешностью в 1−2%. Депутаты выразили сомнения по поводу оптимистичных прогнозов профильного ведомства, а первый заместитель председателя комитета по бюджету Армен Гарслян резюмировал: «Вы — волшебник».