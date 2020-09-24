Пермь, , 07:10 — REGNUM Доходы бюджета Пермского края за первое полугодие 2020 года снизились на 6,6%. Наблюдается уменьшение объемов почти по всем налоговым поступлениям. Вместе с тем расходы увеличились на 28,8%. Такие данные представил минфин региона Заксобранию края.

По словам министра финансов Елены Чугариной, согласно прогнозу, по итогам года объем выпадающих доходов составит 29−30 млрд рублей. Так, на 1 сентября в бюджет поступило 18 млрд рублей налога на прибыль, который является основным выпадающим доходом. Недополучено 40% по сравнению с 2019 годом. Единственный налог, поступления с которого достигли уровня прошлого года по итогам полугодия — НДФЛ.

Глава министерства отметила, что ситуация с налоговыми поступлениями в казну сохранится или ухудшится. Регион намерен воспользоваться кредитом коммерческих банков в размере 37 млрд рублей. В свою очередь, депутаты выразили удивление по поовду столь большого кредитного объема, поскольку дефицит запланирован в сумме 26,1 млрд рублей. Чугарина ответила, что и до ситуации с коронавирусной инфекцией в планах было взять кредит на 10 млрд рублей. Однако, если Пермский край получит федеральные средства по итогам девяти месяцев, то сумма может скорректироваться.

Государственный долг Пермского края, по оценкам профильного министерства, составит более 28 млрд рублей.

Глава минфина подчеркнула, что под сокращение не попадала ни одна статья расходов. Незначительное секвестрование коснулось лишь расходов на содержание органов госуправления. Также было приостановлено финансирование массовых мероприятий, проведение которых было невозможно из-за эпидемиологической ситуации. По итогам первого полугодия исполнение бюджета составило порядка 36% (68,5 млрд рублей).