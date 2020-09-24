Саратов, , 07:01 — REGNUM Новосибирская компания требует от завода по производству троллейбусов — ЗАО «Тролза» из Саратовской области, в отношении которого есть не закрытое банкротное дело, расторжения договора и по пяти искам взыскивает свыше 28,877 млн рублей. Самый крупный спор арбитраж Саратовской области уже удовлетворил. К выплате заявлено более 12 млн рублей. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Судья Айдарова приняла решение взыскать с ЗАО «Тролза» в пользу ООО «Лиотех-инновации» из Новосибирской области «задолженность по договору поставки от 25.06.2018 г. №Д-806−11 в размере 8 019 840 руб., неустойку в размере 4 250 515 руб. 20 коп., начиная с 25.07.2020 года неустойку в размере 0, 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательства по уплате долга, 84 352 руб. 00 коп. государственной пошлины».

Впереди слушания ещё по четырём искам той же компании.

Напомним, завод ведёт свою историю с 1868 года, работая в Энгельсе, и в последние годы выпуская троллейбусы. Их поставляли в десятки городов России, где ещё сохранились соответствующие маршруты общественного транспорта. Проблемы у «Тролзы» начались год назад, после чего предприятию пришлось уйти в режим простоя. На сегодня от налоговой инспекции имеется не до конца рассмотренный иск о банкротстве ЗАО. В рамках последнего заседания ФНС России заявило о поступлении проекта мирового соглашения и положительной динамике в действиях должника, так как частично долг был погашен. Общая сумма задолженность на момент подачи банкротного иска превышала 32 млн рублей.