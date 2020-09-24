Саратов, 24 сентября 2020, 07:01 — REGNUM Новосибирская компания требует от завода по производству троллейбусов — ЗАО «Тролза» из Саратовской области, в отношении которого есть не закрытое банкротное дело, расторжения договора и по пяти искам взыскивает свыше 28,877 млн рублей. Самый крупный спор арбитраж Саратовской области уже удовлетворил. К выплате заявлено более 12 млн рублей. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.
Судья Айдарова приняла решение взыскать с ЗАО «Тролза» в пользу ООО «Лиотех-инновации» из Новосибирской области «задолженность по договору поставки
Впереди слушания ещё по четырём искам той же компании.
Напомним, завод ведёт свою историю с 1868 года, работая в Энгельсе, и в последние годы выпуская троллейбусы. Их поставляли в десятки городов России, где ещё сохранились соответствующие маршруты общественного транспорта. Проблемы у «Тролзы» начались год назад, после чего предприятию пришлось уйти в режим простоя. На сегодня от налоговой инспекции имеется не до конца рассмотренный иск о банкротстве ЗАО. В рамках последнего заседания ФНС России заявило о поступлении проекта мирового соглашения и положительной динамике в действиях должника, так как частично долг был погашен. Общая сумма задолженность на момент подачи банкротного иска превышала 32 млн рублей.