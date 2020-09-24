Токио, , 06:53 — REGNUM Более 60 тыс. жителей Японии лишись работы из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает телеканал NHK со ссылкой на данные японского министерства труда.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По данным ведомства, в период с конца января 2020 года по 23 сентября в Японии без работы остались 60 439 человек. При этом в министерстве труда не исключают, что реальные показатели могут быть существенно выше, так как точными данными располагают лишь региональные бюро труда и службы занятости.

При этом в статистику японского министерства попали случаи увольнения сотрудников или прекращения действия рабочих договоров, вызванные бедственным положением предприятий на фоне пандемии COVID-19. В связи с этим министерство призвало предпринимателей обратиться к государству за субсидиями. Также минтруд Японии намерен помочь безработным с трудоустройством.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Японии выявили 331 новый случай заражения коронавирусом. Отмечалось, что с начала пандемии в Японии жертвами осложнений COVID-19 стали 1532 человека.

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