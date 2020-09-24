Тегеран, , 08:53 — REGNUM Иранская авиакомпания IranAir возобновит полеты в Германию в начале октября после семимесячного перерыва в связи со вспышкой пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 23 сентября.

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По словам директора Иранской организации гражданской авиации Тураджа Дехгани Зангане, разрешение на полеты получено в ожидании окончательного подтверждения со стороны Германии. Получив окончательное разрешение, авиакомпания — флагман страны будет осуществлять рейсы во Франкфурт с 3 октября.

Сообщается, что IranAir также возобновит полеты в Турцию с 25 сентября. В настоящее время иранская авиакомпания выполняет рейсы в Лондон, Манчестер, Амстердам, Милан, Швецию, Испанию, Австрию и ОАЭ.

Напомним, что многие рейсы в европейские страны были отложены в связи со вспышкой пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.