Ла-Пас, , 05:04 — REGNUM Боливия получила разрешение экспортировать говядину в Россию и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом исполняющая обязанности президента республики Жанин Аньес 23 сентября объявила в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Unitel Bolivia.

«Мы хотим объявить, что получили разрешение экспортировать мясо в Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию», — сказала Аньес, отметив, что эта новость получена в этот же день.

Напомним, что основными рынками сбыта для боливийской говядины традиционно являются Перу, Эквадор и Китай. В 2019 году Боливия отправила на экспорт 3,5 тыс. тонн мяса.

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