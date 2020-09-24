Москва, , 04:20 — REGNUM Федеральная служба России по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) назвала незначительной объём утечки сведений секретных данных об операциях граждан РФ в американских банках. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

«Объем сведений, касающийся Российской Федерации, представляется незначительным в общем массиве данных», — говорится в сообщении.

Росфинмониторинг прокомментировал публикации в западных СМИ о том, что российские власти якобы закрывали глаза на подозрительные операции российских клиентов, которые могли быть связаны с отмыванием денег.

«Изложенные в материалах факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы», — пояснили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утечка произошла из Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Кроме данных о транзакциях американских банках, разведка получала информацию о переводах между российскими банками.

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