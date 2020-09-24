Тамбов, , 03:52 — REGNUM Тамбовский арбитраж, удовлетворив один из многочисленных исков от ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» к федеральному казённому предприятию «Тамбовский пороховой завод», отметил, что если должнику не хватит денежных средств, то платёж должен быть выполнен за счёт Минпроторга России. Общая задолженность, взысканная по этому делу, превышает 11,2 млн рублей, и это только долг за май 2020 года. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Судья решил взыскать «при недостаточности денежных средств у ФКП «Тамбовский пороховой завод» в порядке субсидиарной ответственности с Российской Федерации в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации за счет средств казны Российской Федерации» в пользу истца «задолженность по государственному контракту на поставку газа №50−5-732 146 от 25.10.2019 в размере 11 216 924,18 рубля за период май 2020 года; расходы по уплате государственной пошлины в размере 79 085 рублей».

За сентябрь 2020 года поставщик газа подал к пороховому заводу ещё четыре иска на взыскание долгов. Также два иска поданы в августе и два — в июле. Так, 20 октября 2020 года судья рассмотрит претензии поставщика газа на сумму более 38,7 млн рублей, которая фигурирует как долг за март—апрель 2020 года. Минпромторг РФ выступает в деле соответчиком. При этом в сентябре при пересмотре другого спора на министерство уже возложили субсидиарную ответственность по долгу в размере свыше 23,63 млн рублей.

Счёт на миллионы: Тамбовский пороховой завод копит долги за газ

Напомним, завод является градообразующим предприятием города Котовска.