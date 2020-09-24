Иркутск, , 03:36 — REGNUM В Арбитражный суд Иркутской области поступил банкротный иск к АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод». Претензии судом пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иск к заводу Kad.arbitr.ru

Истцом выступает иркутское предприятие «Аст», работающее в сфере строительства. Иск подан 23 сентября 2020 года. Сумма просроченного долга, послужившая основанием для обращения в суд, составляет 7 816 475,74 рубля.

В конце сентября 2020 года суд также удовлетворил финансовый иск ООО «Аст» к заводу и взыскал 1 707 390 рублей 54 копейки основного долга по договору отделки помещений предприятия в городе Усолье-Сибирское и 21 855 рублей неустойки.

По данным ЕГРЮЛ, завод был учреждён в октябре 2002 года. В компании работают свыше 500 человек. Уставный капитал АО — 8,5 млн рублей, директор — Сергей Тюстин. Учредителем выступало одноимённое ОАО, которое позднее было обанкрочено.