Москва, , 03:15 — REGNUM АО «Почта России», созданное в июне 2018 года из одноимённого ФГУП, объявило крупную закупку транспортных средств. Общая стоимость тендера превышает 511 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

В технической части документации уточняется, что 433 автомобиля предназначены для курьерской службы. В целом же будет приобретено 639 транспортных средства. Максимальная цена договора — 511 616 284 рубля.

Первый вид транспорта, которого планируют купить 530 единиц, должен иметь не менее двух посадочных мест в кабинете, грузоподъёмность не менее 620 кг, мощность двигателя не менее 75 л.с., и кузов — легкогрузовой цельнометаллический фургон.

Второй тип приобретаемых автомобилей, которых будет закуплено 109 единиц, должен быть оснащён не менее пятью посадочными местами, иметь мощность двигателя не менее 85 л. с.

Поставят автомобили в управления почтовой связи почти всех регионов России, в том числе в управления Санкт-Петербурга, Коми, Адыгеи, Карелии, Брянской, Ивановской, Орловской, Костромской, Рязанской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Смоленской, Архангельской областей, Татарии, Башкирии, Чувашии и другие.

Итоги тендера подведут 21 октября 2020 года.