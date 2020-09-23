Вашингтон, , 23:21 — REGNUM В течение последних нескольких лет Россия неуклонно наращивает свою долю на мировом рынке пшеницы и стремится закрепить свое лидерство на нем, сообщает 23 сентября агентство Bloomberg.

Уборка пшеницы

Авторы опубликованной в Bloomberg статьи отмечают, что за последние 20 лет Россия из страны-импортера пшеницы превратилась в экспортера, который занял 20% мирового рынка этой зерновой культуры. Российское зерно сейчас покупают более ста стран, самыми крупными из которых являются Египет, Филиппины и Саудовская Аравия. В 2020 году о готовности покупать российскую пшеницу заявил Алжир, который является третьим в мире импортером зерна.

«Наблюдается ошеломительный рост как объемов производства, так и объемов экспорта пшеницы из России», — цитирует агенство слова директора британской компании CRM AgriCommodities Джеймса Боулсворта.

По данным Bloomberg, по итогам этого года российский экспорт пшеницы может превысить объём в 37 млн тонн.

По мнению аналитиков британской брокерской компании Marex Spectron, причиной таких успехов России являются низкие расходы на логистику и высокое качество зерна.

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