Нью-Йорк, США, , 22:55 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США просели на 2 — 2,5% в ходе торгов 23 сентября на Уолл-стрит.

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 555,80 пункта (2,04%), до 26 732,38 пункта, индекс S&P 500 упал на 79,53 пункта (2,40%), до 3236,04 пункта, индекс Nasdaq упал на 332,07 пункта (3,03%), до 10 631,57 пункта.

Падение на Уолл-стрит связано, прежде всего, с тупиком переговоров администрации президента США Дональда Трампа с Конгрессом о новой программе помощи американской экономике.

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