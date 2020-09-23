Москва, , 22:53 — REGNUM Обоснование цен на препарат от COVID-19 «Арепливир» попросила предоставить ей ФАС, сообщили 23 сентября в пресс-службе ведомства.

Российский антивирусный препарат «Арепливир» Promo-med.ru

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Запрос направлен производителям «Арепливира», поступившего на прилавки аптек. Ведомство указывает, что цены на «Арепливир» не регулируются государством, поскольку лекарство не включено в список ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты).

Напомним, 18 сентября была обнародована цена «Арепливира». По словам гендиректора производителя препарата «Промомед» Андрея Младенцева, упаковка препарата от COVID-19 будет стоить 12 320 рублей.

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