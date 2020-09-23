Салехард, , 21:38 — REGNUM Изменение налога на дополнительный доход (НДД) негативно отразится на нефтегазовой отрасли. Об этом заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на Тюменском нефтегазовом форуме 23 сентября.

«Новость по изменению НДД — это сильный удар по отрасли. Я уже вижу, как в следующем году на Ямале будет сокращение коллективов. Сиюминутные бухгалтерские решения наносят серьёзный удар по экономике», — считает глава ЯНАО.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что для развития отрасли должны действовать постоянные «правила игры», в том числе — в налоговой сфере. Он добавил, что важность этого связана с тем, что на большое количество национальных производств нефтегазовая индустрия оказывает огромное воздействие.

Напомним, 22 сентября Госдума РФ приняла в первом чтении пакет законопроектов, который корректирует введенную в России с 1 января 2019 года систему взимания НДД, применяемого в основном в нефтяной отрасли. Корректировка касается Кг — коэффициента, характеризующего период времени, прошедшего с даты начала промышленной добычи нефти на участке недр. Специалисты отмечают, что налоговые нововведения касательно НДД ударят по Новопортовскому месторождению в ЯНАО, которое разрабатывает «Газпром нефть».