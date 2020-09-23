Нью-Йорк, США, , 21:02 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США перешли в «красную зону» к середине торговой сессии 23 сентября на Уолл-стрит.

К настоящему моменту индекс Dow Jones опустился на 162,63 пункта (0,60%), до 27 125,55 пункта, индекс S&P 500 снизился на 29,87 пункта (0,90%), до 3285,70 пункта, индекс Nasdaq упал на 150,14 пункта (1,37%), до 10 813,50 пункта.

Американский рынок отреагировал на отчеты о снижении деловой активности в США и отсутствие прогресса переговоров между Белым домом и Конгрессом по программе помощи экономике.

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