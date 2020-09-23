Хабаровск, , 20:51 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в заседании Совета при полпреде президента в ДФО во Владивостоке, сообщает РИА АмурПРЕСС.

В повестку заседания под руководством вице-премьера — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева вошли вопросы исполнения поручений главы российского правительства по итогам поездки в дальневосточные регионы в августе этого года, реализация планов социального развития центров экономического роста на территории ДФО, а также подготовка коммунальных объектов, организаций социальной сферы и жилого фонда к предстоящему отопительному сезону. В Хабаровском крае в этом году планом развития центров экономического роста предусмотрены 16 объектов строительства, мероприятия по благоустройству дворовых территорий и закупке оборудования. На эти цели в федеральном бюджете было заложено 3,1 млрд рублей, однако использовано на сегодняшний день 28,6% от этой суммы. Определены наиболее важные объекты, строительство которых по тем или иным причинам затягивается. Так, по межрайонному онкологическому диспансеру в Комсомольске-на-Амуре требуется существенная доработка проектно-сметной документации и уточнение окончательной сметной стоимости объекта. По третьей и четвертой очереди регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре — нужны изменения в проектно-сметную документацию с учетом проектирования дороги, благоустройства территории и внутренней отделки здания. По противотуберкулезному диспансер в Хабаровске — корректируется проектно-сметная документация, заключение госэкспертизы по ней ожидается к середине октября. Лечебный корпус центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре — с учетом переработки проекта, нехватки трудовых ресурсов у подрядчика и сложностей с завозом строительных материалов предложено перенести ввод в эксплуатацию на 2022 год.

«Удалось сохранить финансирование и перенести деньги на следующий год. Был риск, что средства будут потеряны. Юрий Трутнев поддержал нашу просьбу», — отметил Михаил Дегтярев.

Он также подчеркнул, что все обязательства по ремонту дорожной сети, благоустройству дворов и детским площадкам в Комсомольске-на-Амуре в этом году удается выполнить в срок. То же самое касается инфраструктуры, создаваемой в рамках программы «Дальневосточный гектар».Временно исполняющий обязанности главы региона назвал недопустимыми ситуации, когда строители получают финансирование по госконтрактам, вовремя не завершают возведение полученных им объектов, но при этом параллельно ведут судебные тяжбы с правительством края. По итогам заседания Совета при полпреде Генеральной прокуратуре и правоохранительным органам дано поручение проверить деятельность подрядных организаций, которые затягивают ввод в эксплуатацию социально значимых объектов в крае.